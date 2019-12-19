Выездной прием посольства РФ в Севилье и Марбелье

С 18 по 20 декабря 2019 года состоится выездное консульское обслуживание российских граждан, проживающих в городах Севилья и Марбелья.18 декабря с 14.00 до 19.00 — в офисе Почетного консула России в Севилье по адресу: Avenida República Argentina 37-A, 1ºA, 41011, Sevilla;20 декабря с 10.00 до 14.00 — в отделении офиса Почетного консула России в Марбелье, по адресу: Casa Rusia (Русский дом), Azalea Beach, N340 Km.173, 29640, Nueva Andalucía, Marbella;и с 16:00 до 19:00 — в пункте выездного консульского обслуживания по адресу:calle Mediterráneo, ed. Apartamentos Mediterráneos, Novocenter, 29600, Marbella;Прием будет проводить вице-консул Консульского отдела Посольства России в Мадриде Беляков Антон Владимирович.Телефон посольства РФ для справок: +34-91-411-29-57 (с 10.00 до 14.00)