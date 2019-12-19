Под Кадисом появился памятник первому послу России

В декабре в городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария недалеко от Кадиса состоялось торжественное открытие бюста первого посла России в Испании Петра Потемкина.Место выбрано не случайно – именно в декабре 352 года назад, посланник русского царя Алексея Михайловича впервые ступил на испанскую землю, положив начало теплым и плодотворным отношениям России и Испании.В церемонии приняли участие посол России в Испании Юрий Корчагин, мэр Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария Беардо, руководитель Россотрудничества С.А. Сарымов, член правления Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре А.И. Василенко, автор бюста М.А. Лапина, дипломаты посольства, российские соотечественники, представители СМИ и местные жители.В своем выступлении Юрий Корчагин напомнил о том, что подробный отчет Потемкина о первом посещении Испании стал первой в истории записью впечатлений русского путешественника от поездки по этой стране. Испанцы, по словам Потемкина, «во нравах своеобычны, высоки… Неупьянчивы: хмельного питья пьют мало, и едят помалу ж. В Испанской земле будучи посланники и все посольские люди в шесть месяцев не видали пьяных людей, чтоб по улицам валялись, или идучи по улице, напився пьяны, кричали». Испанцы, по мнению первого посла, – «домостройные люди, наипаче всего домашний покой любят. В иные земли для купечества мало ездят, потому что изо всех земель привозят к ним товары всякие, которые им надобны; а у них за те товары золото и серебро емлют, и на масло деревянное меняют, и на испанское вино, и на лимоны…».