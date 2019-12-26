Украина выдала российского «вора в законе» Испании

Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский» (Ботир Рахимов) — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.В апреле 2019 года «вор в законе» незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам управления стратегических расследований в Киевской области». Правоохранительные органы задержали Батыра Бухарского и сообщили об этом европейским коллегам.В украинской полиции проинформировали, что с 2017 года «вор в законе» находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании. Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по отмыванию денег. Полученные преступным путем средства легализовали с помощью покупки недвижимости.После задержания 48-летнего гражданина РФ, являющегося уроженцем Узбекистана, поместили в пункт временного пребывания иностранцев. Во вторник, 24 декабря, «вор в законе» был выслан в Испанию.Для справки: Рахимов за свою долгую криминальную карьеру снискал себе славу человека рассудительного и надежного, много лет выступал в качестве третейского судьи для бандитов и связанных с ними бизнесменов. В итоге в 1998 году его короновал сам Дед Хасан, после чего Батыр был «командирован» в Испанию, где на пару с Япончиком организовал «прачечную» для отмывания грязных денег. В 2010-м в ходе очередной спецоперации местной полиции Рахимова арестовали, однако в самый разгар следствия он пустился в бега и в итоге осел на Украине.