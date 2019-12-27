О пенсиях россиянам зарубежом

Россиян, живущих за границей, ждут изменения в назначении пенсий.Сейчас в России действует 20 международных соглашений или договоров о выплате пенсий за рубежом, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Они заключены с 24 странами.Действительными остаются несколько соглашений, которые были подписаны еще СССР. Они касаются сотрудничества в области социального обеспечения, в том числе выплаты пенсий, с Чехословацкой Республикой (подписано 2 декабря 1959 года, утратило силу в отношении Чешской Республики), Румынской Народной Республикой (24 декабря 1960 г.), Венгерской Народной Республикой (20 декабря 1962 г.) и Монгольской Народной Республикой (6 апреля 1981 года).Остальные международные соглашения и договоры были подписаны уже Россией. Часть из них основана на принципе территориальности, часть — на принципе пропорциональности.Какие соглашения основаны на принципе территориальности и что это значит для пенсионера?Принцип территориальности означает, что пенсию назначает и выплачивает то государство, на территории которого проживает гражданин. Расчет делается по нормам его национального законодательства. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории и страны проживания и страны, гражданином которой является человек.Если пенсионер-россиянин переезжает на территорию страны, с которой есть подобный международный договор (и наоборот), но при этом по законодательству данного государства ему не положена пенсия, выплаты продолжит делать Россия, пока он не приобретет право на пенсию на новом месте жительства.Подобные соглашения действуют с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной («Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения», 13 марта 1992 г.), а также Молдавией (10 февраля 1995 г.), Грузией (16 мая 1997 г.), Литвой (29 июня 1999 г.). Отдельное соглашение с Казахстаном, подписанное 27 апреля 1996 года, гарантирует пенсионные права жителям города Байконура.Какие договоры и соглашения основаны на принципе пропорциональности?Принцип пропорциональности означает, что расходы на выплату пенсии распределяются между двумя странами: каждая делает выплаты только за стаж, выработанный на ее территории. Такие международные договоры действуют с Испанией (11 апреля 1994 г.), Болгарией (27 февраля 2009 г.), Эстонией (14 июля 2011 г.), Израилем (6 июня 2016 г.), Республикой Сербия (19 декабря 2017 г.).Договоры с Белоруссией (24 января 2006 г.) и Латвией (18 декабря 2007 г.) тоже основаны на принципе пропорциональности, но отличаются тем, что за стаж, приобретенный во время их нахождения в составе СССР, пенсию назначает государство-преемник союзной республики, на территории которой проживал пенсионер. Подобное условие содержит договор с Чехией (8 декабря 2011 г.): стаж не менее 1 года, приобретенный до 31 декабря 2008 года, учитывается по законодательству страны, на территории которой в это время постоянно проживал пенсионер.Кроме того, 15 января 1993 года Россия подписала с Украиной временное соглашение о пенсионных правах граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Согласно документу, эти люди имеют право на досрочную пенсию по старости независимо от места их постоянного проживания на территории обоих государств. В целом система пенсионного обеспечения таких граждан основана на принципе пропорциональности.Какие еще международные договоры о выплате пенсий подписала Россия?По двум международным соглашениям пенсионное обеспечение осуществляется особым образом. Соглашения с Республикой Абхазия (14 апреля 2014 г.) и Южной Осетией (25 ноября 2016 г.) касаются пенсионного обеспечения россиян, постоянно проживающих в этих странах. Пенсия им назначается и выплачивается в соответствии с российским законодательством. При этом данным гражданам положена доплата к пенсии до среднего уровня в Северо-Кавказском федеральном округе. Однако за стаж, выработанный на территории Республики Абхазия или в Южной Осетии после 1 января 2002 года, выплаты делают эти страны в соответствии с их законодательством.Как выплачиваю пенсии в странах, с которыми нет пенсионного соглашения?Если пенсионер проживает на территории страны, с которой РФ не имеет соглашения или договора, ее выплачивает ПФР в соответствии с российским законодательством. Россиянам, проживающим за границей, положены страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению (за исключением социальных), доплаты к пенсиям летчикам, шахтерам, ядерщикам, за особые заслуги, ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ.Чтобы назначить пенсию за границей или восстановить ее (если человек успел выйти на нее в России), нужно подать заявление в ПФР лично или через законного представителя. Деньги будут перечисляться на карточку пенсионера либо выдаваться его доверенному лицу.Пенсионеры, которые живут за границей и получают пенсию по российскому законодательству, должны ежегодно подтверждать факт нахождения в живых. Для этого они могут обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, а также в любое отделение ПФР на территории России (по материалам АиФ).