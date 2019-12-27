Детей из Армении продавали в Европу

Следственный комитет Армении предъявил обвинения по уголовному делу о незаконном усыновлении детей иностранцами руководству Республиканского центра репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии и Ереванского детского дома.Размику Абрамяну, Аршаку Джерджеряну и Лиане Карапетян вменяется в вину разлучение ребенка с родителями, совершенное с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору и служебный подлог.Сюзанну Патваканян эта новость не удивила: она разыскивает дочь с тех пор, как около 20 лет назад врачи в Ереване заставили ее отказаться от ребенка. «Я родила здоровую девочку в медицинском центре Армении, — рассказывает она, — но была вынуждена отказаться от ребенка. Они убедили меня, что у нее серьезные проблемы со здоровьем; они дали мне чистый лист бумаги и заставили написать, что я отказываюсь от нее»…В середине ноября Служба национальной безопасности Армении сообщила о выявлении сети незаконного усыновления иностранцами десятков детей. Сотрудники одного из родовспомогательных учреждений склоняли женщин к отказу от ребенка и согласию на его последующее усыновление, а затем детей с сопутствующими медицинскими документами направляли в детдома.Марат Костанян представляет интересы Сюзанны Патваканян с 2013 года: «В Армении есть мощная мафия, способная на все, — заявил он журналистам. — Это хорошо организованная мафия, имеющая связи с властями, в частности, с прокуратурой. И эта мафия превратила Армению в детский инкубатор»…Премьер-министр страны Никол Пашинян распорядился провести тщательное расследование предполагаемой схемы, которая, по его словам, действовала «в течение многих лет».Между тем стало известно, что все трое обвиняемых были освобождены через несколько дней после задержания, что вызвало в обществе волну возмущения.В СМИ выдвигаются предположения, что дети из Армении могут проживать и в Испании (по материалам euronews, russpain.com).