Наша Русская Испания. Таролог СВЕТЛАНА ВЕНГЕРСКАЯ

Как часто мы чувствуем себя уставшими, потерянными. В такие моменты важно участие человека знающего, способного поддержать, убедить, направить правильным путем. В этом поможет Светлана Венгерская, наследственный таролог, биоэнергокорректор, парапсихолог, с более чем двадцатипятилетним стажем, с собственной уникальной системой прогнозирования и корректирования событий.— Карты таро не только фиксируют происходящее – они раскрывают все обстоятельства, скрытые и явные, способствовавшие наступлению определенных событий. Таро позволяют предвидеть разные пути развития, указывая на положительные и негативные моменты. Мной разработанная техника позволяет получать конкретные, четкие ответы на заданные вопросы. При необходимости, в ходе приема возможно оказание различной помощи в снятии энергетических блоков и воздействий.— Я провожу личные приемы в Марбелье, Торревьехе, а также онлайн-консультации.— Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, сначала нужно научиться ее понимать, принимать, видеть. Мое призвание – помогать, а не погружать в пучину страха перед непонятным.— Конечно, женщины – жены, матери. Но не редки и мужчины – со своими сомнениями в важных для них решениях. Моя задача еще и в том, чтобы показать, как самому справляться в будущем с возникающим проблемами. География — весь мир. Подавляющая часть – из России, поскольку более 25 лет моей работы в Москве создали определенное доверие и известность. Но с каждым днем все больше соотечественников из Испании – не для всех здесь жизнь – курорт. И доброе слово – лучший помощник. Особенно, когда оно подкреплено знаниями о происходящем.моб., whatsapp: +34-722-53-49-73Ольга Довгань(на правах рекламы)