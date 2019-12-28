Испанские русские - среди финалистов «Кванториады»

Команда Центра билингвального и поликультурного образования Ольги Пахомовой из Марбельи вышла в финал Международного конкурса детских инженерных команд ICCET -2019 «Кванториада»: командное соревнование среди детей и подростков, интересующихся технологиями, инженерным творчеством и изобретательством.Итоговая часть конкурса прошла в Москве, с 18 по 21 декабря, в Центральном выставочном зале Манежа: 425 участников из России, Армении, Испании, Казахстана, Румынии, Эстонии соревновались за звание лучших в 10 направлениях: «Гибкая электроника», «Инструменты редактирования генов», «Оптимальный захват», «Психоэмоциональный тренажер», «Бесшовный навигатор», «Умная энергетика», «Трансформируемый модуль космической станции», «Аэротакси», «Канатная дорога», Low Cost High Tech.По мнению Марины Раковой, заместителя министра просвещения РФ: «Один из основных акцентов конкурса сконцентрирован на развитии навыка работы в команде, умении решать нестандартные задачи: все это даст огромное конкурентное преимущество для ребят в будущем в условиях мировой глобализации и стирания государственных границ в науке».Среди членов жюри были руководители российских и зарубежных научных объединений и компаний. Почетными гостями мероприятия стали: министр просвещения РФ Ольга Васильева, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Ученики Центра принимали участие в секции «Умная энергетика». Подготовка к финалу заняла почти полгода. Юные ученые занимались даже в летние каникулы. Сегодня финалисты готовятся к Конкурсу следующего года и приглашают в свои ряды увлеченных начинающих инженеров школьного возраста. Зачисление в команду – на конкурсной основе.