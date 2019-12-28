Наша Русская Испания. Логопед ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА

Наши дети, рожденные в Испании, часто поздно начинают говорить.Даже если в семье говорят на русском, малыш неохотно привыкает к нему, потому что он гораздо сложней. Местные педиатры спокойно относятся к молчащим детям вплоть до пятилетнего возраста, списывая все на проблему билингвальной среды. Однако такое попустительство оборачивается серьезной задержкой в умственном развитии ребенка. Спасти ситуацию может русскоязычный логопед.Знакомьтесь:— логопед из Барселоны, имеющей более чем двадцатилетний опыт работы и собственную уникальную методику.— С внутриутробного нахождения. Прописные истины, доказанные нейропсихологами. Ну, а с появлением на свет – все должно быть еще серьезней. И не стоит искать поддержки у местных докторов – у них весьма специфическое отношение к этой проблеме. Они начинают агрессивную терапию тогда, когда процесс слишком запущен.— Искать информацию и специалистов самостоятельно. Например, у русскоязычных педиатров, в центрах русского языка, в Интернете. Большая часть моих пациентов – виртуальные, работаем удаленно. В связи с большим спросом от соотечественников из Марбельи, с февраля начинаем курс занятий там, запись уже открыта.— Нет. Каждый случай – индивидуален, причины задержки речи разные. В течение первого занятия всерьез обсуждаем проблемы общего состояния здоровья малыша, в необходимых случаях даю рекомендации о видах анализов и осмотров докторами узких специализаций. Без этого – невозможно. Встречаются и случаи физиологических нарушений строения неба и языка. И только после этого я разрабатываю программу занятий.— К счастью, мы выросли в советской системе, которая пристально относилась к здоровью детей. И потому мамочки интуитивно понимают, что не говорящий ребенок – это не вполне нормально. Но я против ярлыков и страшных диагнозов. В моей практике даже дети с тяжелыми формами нарушения речи начинали разговаривать и превращались в неугомонных болтушек.— Записаться на онлайн – консультацию. В течение часа видео-общения с участием ребенка определим предварительный курс обследований, если они необходимы. Затем разработаем программу занятий – это могут быть и виртуальные, и индивидуальные с выездом, и групповые.whatsapp: +34635243347, e-mail: ewora@mail.ruОльга Довгань(на правах рекламы)