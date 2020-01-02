Наша Русская Испания. Искусствовед ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА
Русскоязычная часть испанского побережья Коста – дель — Соль, да и испанская тоже, хорошо знакома с творчеством искусствоведа, публициста, талантливого художника, руководителя марбельского Клуба «Завтрак с искусством» Татьяной Григорьевой.
— Ряды почитателей Ваших культурных проектов растут с каждым днем. Вы увлекательно умеете рассказать о вполне известных вещах, сюжетах картин, художниках: лекции полны удивительных тонких наблюдений, экспрессии. Что сегодня представляет из себя Ваш Клуб?
— Прежде всего это — культурные проекты, ориентированные на русскоязычное сообщество, проживающее на побережье Коста-дель-Соль, и на местных испанцев. Конечно – лекции по искусствоведению, посещение музеев и выездных экспозиций. В них участвуют постоянные члены клуба и те, кому интересная конкретная тема. Примечательно, что среди подлинных ценителей искусства — много людей, далеких в своей повседневной жизни от живописи и скульптуры. Но все же основой является именно наша языковая общность, которую мы пытаемся сохранять и развивать, вовлекая молодое поколение. Приобщение детей, родившихся далеко от родины, к ее наследию, к пониманию единства общемирового культурного наследия – тоже немаловажная задача, стоящая перед нами.
— Вы — часть жаркой Испании. А ведь, если честно, сквозит балтийская сдержанность во всем – даже в самых Ваших знаменитых картинах – горячих африканских образах, ведь Вы – из Латвии.
— Мою Латвию люблю, горжусь своей маленькой, но очень красивой страной: ее сдержанной, как будто чуть усталой природой, старинной архитектурой.
— Без Вас и Вашего супруга, Эльшана Исмайлова, трудно представить светскую жизнь русской Марбельи. Он – музыкант, Вы – художник. С какой легкостью удается вам вовлекать практически всех в мир искусства.
— Потому что это – прекрасная сторона жизни, побег от серых будней. Мы проводим огромное количество мероприятий. Расстояния – не преграда и потому набирают популярность наши онлайн-лекции по истории искусства. Удается ли нам воплощать наши идеи? – просто посмотрите отклики в группе Facebook – они лучшее признание для нас.
Справки и запись на участие в мероприятиях Клуба:
группа в Facebook: www.facebook.com/groups/164468640770692/
Веб- сайт: www.zavtraksiskusstvom.com
тел./whatsApp: +34698330349; +34631911423
Ольга Довгань
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