Наша Русская Испания. Искусствовед ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА

Русскоязычная часть испанского побережья Коста – дель — Соль, да и испанская тоже, хорошо знакома с творчеством искусствоведа, публициста, талантливого художника, руководителя марбельского Клуба «Завтрак с искусством» Татьяной Григорьевой.— Прежде всего это — культурные проекты, ориентированные на русскоязычное сообщество, проживающее на побережье Коста-дель-Соль, и на местных испанцев. Конечно – лекции по искусствоведению, посещение музеев и выездных экспозиций. В них участвуют постоянные члены клуба и те, кому интересная конкретная тема. Примечательно, что среди подлинных ценителей искусства — много людей, далеких в своей повседневной жизни от живописи и скульптуры. Но все же основой является именно наша языковая общность, которую мы пытаемся сохранять и развивать, вовлекая молодое поколение. Приобщение детей, родившихся далеко от родины, к ее наследию, к пониманию единства общемирового культурного наследия – тоже немаловажная задача, стоящая перед нами.— Мою Латвию люблю, горжусь своей маленькой, но очень красивой страной: ее сдержанной, как будто чуть усталой природой, старинной архитектурой.— Потому что это – прекрасная сторона жизни, побег от серых будней. Мы проводим огромное количество мероприятий. Расстояния – не преграда и потому набирают популярность наши онлайн-лекции по истории искусства. Удается ли нам воплощать наши идеи? – просто посмотрите отклики в группе Facebook – они лучшее признание для нас.+34698330349; +34631911423Ольга Довгань(на правах рекламы)