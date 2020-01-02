Наша Русская Испания. Писательница ИРЭН ЧЕР

В Испании на испанском и русском языках опубликован роман российской писательницы из Альмерии Ирэн Чер «Черная как ночь». Увлекательный приключенческий жанр на фоне дикой природы.— Это — крик природы: чтобы мы, люди, проявили уважение к ней, пересмотрели свое поведение и исправили ошибки. Многие не задумываются, что окружающий нас мир живой, со своей энергией, настроением. Его нужно уважать и сосуществовать в гармонии. Гармония возможна через проявление нами положительных чувств, таких как дружба и любовь, конечно. Потому все это есть на страницах моего романа.— Конечно. Для достоверности. От реальных мест получаешь реальные эмоции – а без них интересной книги не будет. Пришлось изучить все уголки Марбельи. А вот ресторан, где заседали браконьеры, пришлось выдумать. Уж слишком милые и изысканные в действительности кафе и ресторанчики в этом чудесном южном городке.— Да, уже ищу лучшие студии, и моя ставка – все же больше на подрастающее поколение, потому что именно за ними – будущее нашей планеты. Потому возможно это будет кинолента, или полнометражный мультипликационный фильм. Следующий вопрос – поиск продюсера и размещение в прокате. Вопросы все эти для писателя довольно не простые. Потому буду признательна всем, кто мне поможет в реализации задуманного.–уроженка города Обнинск (Россия), педагог, писатель, в Испании с 1999 года.iren130870@mail.ru+34-620-903-859Ольга Довгань