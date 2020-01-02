Наша Русская Испания. Адвокат ВИКТОРИЯ МАЛЬКОВА

Королевство Испания это – настоящее королевство бюрократов. Потому найти правильного адвоката не менее важно, чем хорошего доктора. Правильный адвокат – это получивший в Испании образование юрист, имеющий официальную адвокатскую лицензию, безупречную репутацию и желательно – знающий не только русский язык, но и особенности менталитета соотечественников из бывшего СССР. Именно таким адвокатом и является Виктория Малькова, руководитель русского департамента нескольких крупных адвокатских бюро с офисами в Мадриде, Альмерии, Марбелье и Малаге, эксперт по вопросам законодательства Испании.— Конечно. Две основные – особый менталитет и различия в понимании многих юридических ситуаций: «как у нас» и «как здесь». Я рада, что мне понятны эти особенности и знаю — как правильно все совместить с максимальным уровнем защиты прав моих доверителей.— Наследственные. Наступило время, когда самые активные покупатели недвижимости на побережье Коста – дель – Соль (пик пришелся на конец 90-х годов) достигли определенного возраста для распоряжения приобретенным. Как правило, объектов наследования довольно много, они имеют высокую рыночную стоимость, потому не все просто.— Возможно, что для профессионала и не очень сложны. Но для не юристов, людей без знания испанского и общего административного порядка, ошибки могут привести к потере времени и денег, штрафы – явление распространенное даже за незначительные нарушения.— Конечно. Консультации письменные и устные, составление документов. Единственное — оформление доверенностей для представления в судах и в сделках проходит у нотариуса, при соблюдении специального государственного регламента.+34-607-084-418, +34-952-893-402info@advokat-v-ispanii.ruAv. Ricardo Soriano 72, 29601 MarbellaCalle Guadiaro 10, 29680 EsteponaОльга Довгань(на правах рекламы)