Наша Русская Испания. Адвокат ВИКТОРИЯ МАЛЬКОВА
Королевство Испания это – настоящее королевство бюрократов. Потому найти правильного адвоката не менее важно, чем хорошего доктора. Правильный адвокат – это получивший в Испании образование юрист, имеющий официальную адвокатскую лицензию, безупречную репутацию и желательно – знающий не только русский язык, но и особенности менталитета соотечественников из бывшего СССР. Именно таким адвокатом и является Виктория Малькова, руководитель русского департамента нескольких крупных адвокатских бюро с офисами в Мадриде, Альмерии, Марбелье и Малаге, эксперт по вопросам законодательства Испании.
— Виктория, Вы – не только известный практикующий адвокат, но и публицист – пишите познавательные статьи на русском языке о современных тонкостях гражданского права Испании: это и вопросы наследования, сделок с недвижимостью, налогов бизнеса и физических лиц, миграционные проблемы и многое другое. Ваше бюро является доверенным на протяжении десятков лет у нескольких сотен наших соотечественников. Есть особенности клиентов made in USSR?
— Конечно. Две основные – особый менталитет и различия в понимании многих юридических ситуаций: «как у нас» и «как здесь». Я рада, что мне понятны эти особенности и знаю — как правильно все совместить с максимальным уровнем защиты прав моих доверителей.
— Какие дела сейчас составляют большинство в Вашем бюро?
— Наследственные. Наступило время, когда самые активные покупатели недвижимости на побережье Коста – дель – Соль (пик пришелся на конец 90-х годов) достигли определенного возраста для распоряжения приобретенным. Как правило, объектов наследования довольно много, они имеют высокую рыночную стоимость, потому не все просто.
— Насколько сложны для самостоятельного решения миграционные и налоговые вопросы в Испании?
— Возможно, что для профессионала и не очень сложны. Но для не юристов, людей без знания испанского и общего административного порядка, ошибки могут привести к потере времени и денег, штрафы – явление распространенное даже за незначительные нарушения.
— Вы работаете удаленно?
— Конечно. Консультации письменные и устные, составление документов. Единственное — оформление доверенностей для представления в судах и в сделках проходит у нотариуса, при соблюдении специального государственного регламента.
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Ольга Довгань
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