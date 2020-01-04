Наша Русская Испания. Педагог ОЛЬГА ПАХОМОВА

Родители знают, что образование это – инвестиции в будущее детей. Многие из соотечественников по бывшему СССР, переехав в Испанию, понимают, что российская система образования более информативная, чем местная. И здесь на помощь приходит Центр Ольги Пахомовой в Марбелье.Центр билингвального и поликультурного образования – прежде всего центр изучения русского языка. Он является партнером Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт – Петербург), поэтому ученики имеют возможность пройти лингводидактическое тестирование и получить сертификат по русскому языку как родному или как иностранный (РКИ).— Дополнительное образование по основным предметам испанской, английской, российской школьной программы. В дальнейшем ученики имеют возможность сдать единый государственный выпускной школьный экзамен РФ и получить российский аттестат о среднем образовании, или — кембриджские экзамены по программе GCSE, A-Level. Также в нашем расписании – большое число других дисциплин, таких как: история, литература, мифология, театр, сценическая речь. Основная задача — дать не только академические знания, но и помочь стать конкурентоспособными, успешными на рынке труда.Отдельный повод для гордости – наши курсы цифровой грамотности и новых технологий. В этом нам помогают российские компании BiTronicsLab и Inenergy. Так, к примеру, работая с конструктором компании BiTronicsLab, дети изучают основы программирования, электроники и нейротехнологий. Генеральный директор BiTronics Lab и руководитель Лаборатории прикладных кибернетических систем МФТИ Тимур Бергалиев приезжает к нам и лично проводит мастер классы. Наша команда инженеров уже второй год участвует в «Кванториаде» в секции «Умная энергетика» — а это довольно сложное направление. Нам помогает Андрей Ларькин, руководитель направления образовательных технологий Inenergy.Наш Центр – союз, слаженная команда увлеченных и высококвалифицированных педагогов, они – наша особая гордость. Многие из них известны в Испании и России своими успешными проектами.local 5, Edificio Horizonte, Urbanizacion El Cruce, Av. Constitucion num.15, San Pedro de Alcántara 29670 (Marbella)+34 634 89 27 80Ольга Довгань(на правах рекламы)