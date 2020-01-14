Сбежал от правосудия в России, чтобы быть гидом в Испании

В Испании местному Интерполу удалось задержать уральского застройщика Захара Ивачева.Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.«Практически год назад правоохранительные органы объявили Ивачева в международный розыск. И с тех пор дело как-то заглохло. Вместе с коллегой Дмитрием Иониным напомнили силовикам, что Ивачев соскучился по Родине, пора бы ему предстать перед Фемидой. И новогоднее желание обманутых уральцев исполнилось — испанский Интерпол задержал россиянина», — написал Андрей Альшевских, сообщает ekburg.tv.Напомним, что Ивачев вывел со счетов компании Logic Development более 350 миллионов рублей, отданных жителями в счет квартир в трех строящихся домах в Арамиле. Достраивать трехэтажки взялась компания «ТЭН».Чтобы скрыться от правосудия, девелопер переехал в Испанию и начал вести там экскурсии.В начале декабря депутат Госдумы Дмитрий Ионин узнал, что Генпрокуратура добивается розыска и экстрадиции Захара Ивачева.