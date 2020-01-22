Мы ищем таланты

Новостной сайт «Наша Русская Испания» (www.russianspain.com) приглашает соотечественников, проживающих в Испании, стать участниками рубрики «Наши таланты».Мы на бесплатной основе опубликуем ваши собственные (авторские) стихи, рассказы, очерки.Условия: грамотная русская речь, объем до 5000 знаков, фамилия и имя, краткая биография и фотография автора. Ваше творчество станет известным сотням тысячам читателей Интернета.Адрес редактора: o.dovgan.cz@gmail.comМы ждем вас!