Наша Русская Испания. Предприниматель Оксана Кирнос

Любой на побережье Коста-дель-Соль, кто ностальгирует по Родине, или хочет просто вспомнить вкус детства — любимых продуктов советских времен, знает куда идти: конечно, в гости к– в ее магазины Gustomarket в Марбелье и Этепоне.Оксана – пример целеустремленного, цельного человека, яркой личности, человек подлинно широкой души. Она находит время и для организации успешного бизнеса, его развития – и для общения, благотворительной деятельности. Ее новогодние представления для русскоязычных детей – с дедом Морозом и подарками – настоящий праздник даже для родителей.За кажущейся простотой проекта «русского магазина» стоит колоссальный труд и серьезный менеджмент – Оксана Кирнос отслеживает все продуктовые новинки на пост-советском пространстве, активно участвует в крупнейших выставках и постоянно расширяет свой ассортимент, доверяя поставки исключительно проверенным производителям. Она с пониманием относится к своим покупателям, предлагая разные формы карт постоянного клиента с прогрессирующими скидками и подарками.Оксана уверяет, что этот бизнес – особый, он наполнен особой энергетикой земли, откуда мы родом. И даже простые продукты делает нас немного ближе к родине, а значит – дают силы жить и быть счастливыми.: Edif. Yelow Car: Avenida Litoral 4.время работы: с 09:00 до 21:00тел.: +34-952 21 49 21Ольга Довгань(на правах рекламы)