Наша Русская Испания. Предприниматель Оксана Кирнос
Любой на побережье Коста-дель-Соль, кто ностальгирует по Родине, или хочет просто вспомнить вкус детства — любимых продуктов советских времен, знает куда идти: конечно, в гости к Оксане Кирнос – в ее магазины Gustomarket в Марбелье и Этепоне.
Оксана – пример целеустремленного, цельного человека, яркой личности, человек подлинно широкой души. Она находит время и для организации успешного бизнеса, его развития – и для общения, благотворительной деятельности. Ее новогодние представления для русскоязычных детей – с дедом Морозом и подарками – настоящий праздник даже для родителей.
За кажущейся простотой проекта «русского магазина» стоит колоссальный труд и серьезный менеджмент – Оксана Кирнос отслеживает все продуктовые новинки на пост-советском пространстве, активно участвует в крупнейших выставках и постоянно расширяет свой ассортимент, доверяя поставки исключительно проверенным производителям. Она с пониманием относится к своим покупателям, предлагая разные формы карт постоянного клиента с прогрессирующими скидками и подарками.
Оксана уверяет, что этот бизнес – особый, он наполнен особой энергетикой земли, откуда мы родом. И даже простые продукты делает нас немного ближе к родине, а значит – дают силы жить и быть счастливыми.
Сеть магазинов русских продуктов «Gustomarket» на Коста-дель-Соль:
Марбелья: Edif. Yelow Car
Эстепона (Малага): Avenida Litoral 4.
время работы: с 09:00 до 21:00
тел.: +34-952 21 49 21
www.facebook.com/gusto2019/
Ольга Довгань
(на правах рекламы)
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