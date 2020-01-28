Наши таланты. Рассказ "Тропа короля" Андрея Алексейчика (Марбелья)

«Мы переехали жить в Испанию два года назад. Из Минска. Купили квртиру около Марбельи. И теперь наслаждаемся апельсинами, вином и отсутствием снега. Я и моя жена, Света. Еще у нас есть сын. Взрослый. Артем. Он пока остался в Минске, потому что там тусовка, а здесь — деревня.Начав новую для нас жизнь, я стал писать небольшие рассказы. Таким образом, я делюсь своими эмоциями. Передаю то, что происходит внутри меня и снаружи».Андрей Алексейчик, 49 летМы любим горы. После моря это — второй большой объект, который здесь везде.Где-то в начале прошлого года мы даже совершили пару восхождений. Не так, конечно, чтобы прямо на вершину залезть. Нет. Это были, скорее, полувосхождения.Но потом Света предложила любить горы на расстоянии: типа, так угол обзора шире и можно наслаждаться всей панорамой целиком — а не выхватывать фрагменты вспотевшими глазами, маниакально пытаясь залезть на самый верх. Света прочла, что для суставов полезнее сидеть в машине и смотреть на горы, чем лазить по ним.Однако, постоянство принципов утомляет.Все началось с того, что мы случайно купили билеты на «Тропу Короля».История гласит, что на горной реке решили построить дамбу и электростанцию. Давно. Говорят, примерно, как электричество изобрели — так сразу строить и начали. Чтобы зря не пропадало. И такие времена были, что строили вручную. И чтобы сэкономить на логистике, через горы проложили дорожки: просто доски прибили к скалам и по ним рабочих пустили. Решили, что вокруг обходить долго, а так — нормально.А когда достроили, сосчитали выжмвших рабочих и пришли к выводу, что дорожки не таки уж и опасные. И теперь можно по ним пустить туристов.С названием тоже не заморачивались. В Испании есть Король. Это позволяет везде вставлять слово «королевский», предварительно сочинив историю, что сам Король здесь был позавчера. Словосочетание «Королевский турнир» звучит круче, чем «Соревнования на призы газеты Известия». К слову, в соседней Франции короля нет. Однако, они тоже выкрутились: во Франции все, чем гордятся французы, называется или «шато», или «Эйфелева башня».Билеты купили на середину декабря. Это — хорошее время. Декабрь отличается от лета двумя вещами: не жарко и созрели апельсины. На наш взгляд, это — неоспоримые плюсы.Но, как всегда, нюансы, добавляющие ярких красок, появились за день до нашей встречи с опасностью. «Смотри-ка ты, как интересно совпало!», — сказала Света из-за своего ноутбука, — «сегодня +18, завтра +12, а потом всю неделю опять +18, к чему бы это?» «Так даже лучше. Меньше туристов будет», — ответил я, поскольку находить плюсы — это, прямо, мое. Вот такой диалог получился.Мы выложили из рюкзака ветровки и положили теплые куртки. Света подумала и вместо своей спортивной модной стильной курточки, запихала в рюкзак пуховик.Вы знаете, есть такие тонкие пуховики — как легкая куртка. Специально, чтобы спортом заниматься, когда прохладно. Когда температура такая, как завтра должна была быть. У Светы такой есть. Причем, даже два. Так вот, она не такой пуховик взяла.Мы, когда еще жили в другой стране, которая, по утверждению Лукашенко, находится в центре Европы, то знали совсем другой декабрь. Там бывал такой декабрь, что, если на улице съесть мороженое — оно внутри тебя не растает, пока домой не придешь. И в какой-то из таких декабрьских дней Света себе пуховик и купила. Это был Пуховик. Я не знаю, скольким гусям пришлось сдавать пух для одного такого пуховика. Но знаю точно, после выпуска всей партии, пострадавшие гуси еще долго с юга не возвращались. Пуховик этот был одной очень известной марки и, поэтому стоил как самолет. И когда Света под мое улюлюканье тащила с собой в наш новый мир это изделие, я был уверен, что оно навечно будет заточено в шкафу. Рядом с несколькими парами моих шикарных офисных туфлей. Или туфель.В общем, тот день был днем Пуховика. Мне кажется, он даже несколько приободрился и помолодел, когда его вытащили из шкафа.На следующее утро мне на телефон пришло сообщение: организаторы нашего турне сообщали, что сегодня очень сильный ветер. И что они собираются объявить какой-нибудь уровень опасности. Просто еще с цветом не определились. И что мы можем поменять свои билеты на любой другой день. Организаторы считали, что любой другой день будет более подходящим, чем сегодня.Но Света молча одела пуховик и сказала телефону: «Я смеюсь вам в лицо!». Потом она добавила к пуховику толстый шарф и шапку. И мы выехали.До места старта ехать было километров сто. Всю дорогу мы молча наблюдали, как датчик температуры на приборной панели с +15 постепенно сполз до +7. А это по местным меркам — действительно экстремальные температуры. Если бы не суббота, уверен, в парочке школ занятия были бы отменены.Итак, мы прибыли на место. Припарковались. И подошли к началу «Тропы короля». Я одел шапку. Было реально холодно. Перед нам стояла парочка пенсионеров. Туристов. Из Англии. Это сразу было понятно — потому что они были в летних байках и шортах.Как товарищи воспитанные в традициях гуманизма и не имеющие никакого желания видеть, как замерзают люди в горах, мы собрались воззвать к алчным душонкам организаторов: дескать, 20 евро, конечно же, серьезные деньги, но, не допустив двух, не умеющих пользоваться интернетом несчастных к верной гибели, организаторы получили бы жирный плюс к карме. Если точнее — то два плюса.Однако алчность организаторов и упертость пенсионеров взяли вверх над нашим молчаливым протестом. Короче, мы решили обогнать двух камикадзе, чтобы не видеть трагического в этот яркий субботний день.А «Тропа Короля» — конечно супер! Если вы приедете хотя бы на пару дней в Андалусию — вы должны пройти эту тропу. Если вы здесь живете — вы не имеете никакого морального права не посетить это место. Мы со Светой решили, когда к нам приедут очередные друзья, мы знаем, чем занять нас всех на целый день!… вы про англичан? Поскольку в тот день трагических сводок из этой местности не поступало – мы полны оптимизма в воспоминаниях о них.