О порядке оформления паспорта гражданину РФ, проживающему зарубежом
Информация предоставлена Консульским информационным порталом МИД РФ
В соответствии Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г. №114-ФЗ гражданину Российской Федерации, проживающему за пределами территории Российской Федерации, паспорт оформляется и выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации в государстве пребывания указанного гражданина.
Срок оформления паспорта дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации не должен превышать три месяца со дня подачи заявления о выдаче паспорта.
Датой подачи заявления о выдаче паспорта считается день подачи всех предусмотренных статьей 9 указанного Федерального закона надлежащим образом оформленных документов, а также фотографий.
Гражданин Российской Федерации вправе выбрать паспорт со сроком действия 5 лет или паспорт, содержащий электронный носитель информации, сроком действия 10 лет.
В период срока действия оформленного гражданину Российской Федерации паспорта данному гражданину в соответствии с упомянутым Федеральным законом может быть оформлен и выдан второй паспорт, содержащий электронный носитель информации, сроком действия 10 лет.
Не допускается:
1) оформление нового паспорта без объявления ранее выданного паспорта недействительным в случае, если он утрачен владельцем;
2) при наличии двух действительных паспортов выдача нового паспорта без изъятия одного из ранее выданных паспортов, если срок его действия не истек.
Перечень документов, необходимых для оформления
заграничного паспорта в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации за рубежом
Для оформления паспорта гражданин Российской Федерации, проживающий за рубежом, лично представляет в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего пребывания следующие документы:
1. Заявление о выдаче паспорта (установленной формы) в 1 экземпляре при оформлении паспорта, содержащего электронный носитель информации, сроком действия 10 лет (рекомендуем заполнить его в электронной форме на сайте: zp.midpass.ru).
В заявлении указываются данные гражданина, которому оформляется паспорт: фамилия, имя, отчество (в том числе ранее имевшиеся), пол, дата и место рождения, место жительства, место работы (службы, учебы) в течение последних десяти лет, а также помещается его фотография в предусмотренном для этого месте.
В заявлении также указывается на отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые могли бы препятствовать выезду гражданина из Российской Федерации.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
2. Ранее выданный заграничный паспорт и его копию.
В случае отсутствия указанного документа либо истечения срока его действия допускается представление действительного внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации и его копии.
В случае отсутствия вышеназванных документов загранучреждение по просьбе заявителя проводит проверку обстоятельств, свидетельствующих о наличии у гражданина, личность которого загранучреждением установлена, гражданства Российской Федерации, и составляет мотивированное заключение о ее результатах (заключение о наличии гражданства Российской Федерации).
3. Свидетельство о рождении ребенка – при внесении сведений о ребенке в заграничный паспорт родителя или при оформлении паспорта гражданину, не достигшему возраста 14 лет, и его ранее выданный паспорт (при наличии).
Представленное свидетельство о рождении должно содержать сведения, удостоверяющие наличие у ребенка гражданства Российской Федерации, а при отсутствии в нем таких сведений дополнительно представляется один из документов, удостоверяющих наличие у ребенка гражданства Российской Федерации.
В случае если свидетельство о рождении и представленные документы не удостоверяют наличие у ребенка гражданства Российской Федерации, к заявлению прилагается составленное загранучреждением заключение о наличии у ребенка гражданства Российской Федерации.
4. Один из документов, подтверждающих права законного представителя при оформлении паспорта несовершеннолетнему гражданину в возрасте до 18 лет или совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным.
К указанным документам относятся:
— свидетельство о рождении несовершеннолетнего, в которое внесены сведения о родителе, подающем заявление;
— паспорт либо или внутренний паспорт законного представителя несовершеннолетнего, в который внесены сведения о ребенке, которому оформляется паспорт, заверенные подписью должностного лица и печатью полномочного органа, выдавшего документ;
— документы, подтверждающие полномочия опекуна или попечителя.
Официальные документы, выданные компетентными органами иностранного государства, для признания их действительными в Российской Федерации должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Основной документ, удостоверяющий личность законного представителя при оформлении паспорта несовершеннолетнему гражданину в возрасте до 18 лет или совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным.
В случае если законный представитель является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства, он представляет свой действительный документ, удостоверяющий его личность, и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.
6. Справку о разрешении на оформление паспорта установленной формы (разрешение командования) — при оформлении паспорта военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву.
7. Одну фотографию, предназначенную для вклеивания в паспорт, размером 35 x 45 мм. гражданина, которому оформляется паспорт (дополнительно к фотографии, помещенной на заявление), а также одну фотографию ребенка в возрасте до 14 лет, сведения о котором вносятся в паспорт гражданина, которому оформляется паспорт, в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм.
Допускается фотографирование в головных уборах, не скрывающих овал лица гражданина, которому оформляется паспорт, религиозные убеждения которого не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.
Не допускается фотографирование в очках с затемненными стеклами и (или) в форменной одежде.
В случае оформления паспорта, содержащего электронный носитель информации, представляется одна фотография в черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм.
8. Документы об оплате консульского сбора в размере:
— 30 долларов США — за выдачу паспорта гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 14 лет;
— 10 долларов США — за выдачу паспорта гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет;
— 80 долларов США — за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 14 лет;
— 40 долларов США — за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет.
9. Письменное заявление об объявлении ранее выданного паспорта недействительным в случае его утраты, составленное в произвольной форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии), даты и места рождения гражданина, паспорт которого утрачен, его почтового адреса, даты, места и обстоятельств утраты ранее выданного паспорта, а также известных заявителю данных этого паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ).
10. Письменное заявление об изменении написания в паспорте фамилии и/или имени гражданина, которому оформляется паспорт, буквами латинского алфавита, составленное в произвольной форме, в котором указана причина, являющаяся основанием для изменения написания фамилии и/или имени с приложением одного из следующих подтверждающих документов и его копии: ранее выданного паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства о перемене имени, вида на жительство — в случае, если заявитель желает изменить порядок упомянутого написания.
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