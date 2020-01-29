Материнский капитал для россиян, проживающих зарубежом

Информация предоставлена Консульским отделом МИД РФПраво на получение материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от их места жительства:женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего или последующих детей начиная с 01.01.2007 года, если ранее она не воспользовалась правом на дополнительные меры государственной поддержки;мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007 года.Документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.Средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям могут быть использованы на:— улучшение жилищных условий;— получение образования ребенком (детьми);— формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.Исходя из норм Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, распорядиться средствами материнского (семейного) капитала возможно только на территории Российской Федерации.Граждане Российской Федерации лично или их законные представители вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата.Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации, могут обращаться в Департамент социальных выплат Исполнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу: Москва, 119991, ул. Шаболовка, д. 4, тел.: 982-05-46, 959-80-42.1) Заявление.2) Документ, удостоверяющий личность, место жительства:— оригинал и копия.3) Документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации (если сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность).4) Документ, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя).5) Документ, подтверждающий рождение (усыновление) детей.6) Документ, подтверждающий смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, лишение ее родительских прав, совершение ею в отношении ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.7) Документ, подтверждающий смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение родителей родительских прав, совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.Согласно статье 13 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ документы, выданные компетентным органом иностранного государства и представляемые в целях реализации права на дополнительные меры государственной поддержки, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерацией.