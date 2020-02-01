Ветлицкая вернулась из Испании ради Маликова

Но 55-летнюю Ветлицкую не узнали поклонники.Певица триумфально вернулась на сцену после 16-летнего перерыва. Наталья выступила на юбилейном концерте Дмитрия Маликова. Впрочем, фаны не сразу смогли узнать их кумира – утверждает kleo.ru.Отметим, в 90-е годы у Маликова и Ветлицкой был роман. Но, вскоре звезды разошлись, так как не смогли ужиться под одной крышей. В одном из интервью певец признался, что у него довольно эксцентричный характер, а Наталья в этом ему ничуть не уступала. Со слов Дмитрия, пара так и не смогла жить вместе. И в какой-то момент солистка поняла: ей нужен другой мужчина, менее зацикленный на себе. Женщина сама поставила точку в отношениях с коллегой по сцене.Вскоре Наталья уехала в Испанию и родила дочь.Ветлицкая часто заявляла: в Россию она возвращаться не собирается.При этом в прошлом году появились первые слухи о том, что у знаменитости финансовые трудности, и она задумалась о возвращении на родину.Вчера, 31 января, вокалистка несказанно удивила своих фанатов выступлением на 50-летии бывшего возлюбленного.После появления первых кадров с концерта, многие пользователи не узнали на них их кумира. «Это не она», – писали они, хотя звезда выглядела хорошо для своих лет: она надела наряд в стиле 70-х и сделала пышную укладку с начесом. По мнению фолловеров, образ получился не очень удачным, а стилисты и вовсе назвали костюм модным провалом.