В Каталонии опасно быть испанцем

В одном из судов Барселоны рассматривается дело каталонского националиста, напавшего осенью 2018 года на человека с испанским флагом.Прокуратура требует приговорить его к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Сторона обвинения полагает, что нападение было спланированным.Инцидент произошел 10 ноября 2018 года. Подсудимый и его сообщник, в настоящее время находящийся в бегах, принимали участие в акции протеста, проводившейся в противовес манифестации полицейских, требовавших выровнять зарплаты между различными подразделениями.Именно там они заметили свою будущую жертву — мужчину с испанским флагом в руках, а затем следили за ним до входа в метро.По данным прокуратуры, как только они оказались на эскалаторе, один из нападавших столкнул мужчину с эскалатора (при падении тот разбил голову и получил переломы). Затем злоумышленники бросились бежать, однако были схвачены охранником. Но удержать ему удалось только одного из них. Второй смог вырваться и скрыться. В итоге на скамье подсудимых оказался лишь один из преступников.По мнению стороны обвинения, вместе со своим сообщником он проявил «враждебность по отношению к тем, кто идентифицирует себя с помощью символов, таких как щит и флаг, с чувством и достоинством принадлежности к испанской нации». И это негативно сказывается на движении за независимость Каталонии (лидеры сепаратистов всегда подчеркивали, что будут мирно добиваться своей цели).Наряду с тюремным сроком прокуратура требует, чтобы подсудимый выплатил штраф в размере 11 тысяч евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб – сообщает rg.ru.