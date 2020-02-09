Центр Ольги Пахомовой в Марбелье приглашает юных актеров

Русский образовательный центр Ольги Пахомовой в Марбелье открывает кастинг юных дарований школьного возраста на роли в театральной постановке спектакля «Горе от ума» по одноименному произведению Александра Грибоедова.Постановка создана с учетом современных проблем, стоящих перед молодыми людьми, в ней много юмора и серьезных размышлений о жизни, ее ценностях.И пусть не смущает никого Чацкий в бейсболке – талантливый сценарист Екатерина Максименко использует уникальную технику создания машины времени, переносящей актеров и зрителей в уже далекие времена, когда писал свое произведение величайший русский писатель, дипломат Александр Грибоедов.Основу труппы составляет постоянный актерский состав театральной студии Центра, которая называется «Игра в классики». Педагоги используют спектакль как наиболее интересную форму знакомства детей с шедеврами литературной классики, а также как эффективный способ погружения в яркий мир русской словесности. Отсюда и название студии – «классики».Во время репетиций с актерами будут работать опытные педагоги, профессиональный актер, режиссер, сценарист, филолог. Команда настоящих специалистов своего дела поможет понять суть произведения и наиболее точно донести его до зрителей, которых отделяет от происходящего ни много, ни мало – почти целых три столетия.Премьера спектакля запланирована на 1 июня 2020 года, в День защиты детей. Организаторы уже составляют афишу гастролей, куда войдет целый ряд испанских городов, первым в ней станет Гранада.Мы ждем вас, талантливые, неповторимые дарования!Пишите, звоните – и станете частью нашей большой дружной семьи, говорящей на многих языках, но прежде всего – на родном и могучем русском!Ольга Довгань