Криптовалюта в Испании под запретом

На Испанию распространяется запрет, принятый 5 декабря Советом ЕС на заседании министров экономики и финансов.В документе сказано: «Никакие глобальные стабильные криптовалюты не должны начать легально использоваться на территории ЕС до тех пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и вызовы не будут оценены, определены и разрешены». К стабильным криптовалютам относят цифровые валюты, стоимость которых обеспечена материальным или финансовым эквивалентом в форме классической валюты, ценных металлов или различных форм гарантийных обязательств (такие как, Tether или запускаемая «Фейсбуком» в следующем году Libra).При этом запрет не коснулся Bitcoin, который не имеет указанные выше характеристики. Поэтому 2 декабря глава Европейского Центробанка Кристин Лагард сообщила в Европарламенте, что банк приступил к анализу возможностей выпустить в ЕС официальную общеевропейскую криптовалюту, но только после разработки соответствующей юридической и регуляторной базы. Противники такой идеи ссылаются на то, что поддержка независимых от государства криптовалютных систем, создаваемых международными корпорациями, грозит утратой государственного контроля над финансовым сектором.