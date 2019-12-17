Самый оживленный маршрут Испании

В каких направлениях чаще всего перемещаются испанцы в своей стране? Правильно – между двумя самыми крупными городами: Мадридом и Барселоной. Согласно сведениям Министерства развития Испании, каждый день число пассажиров самолетов и поездов, автобусов достигает в среднем 23700 человек. Далее следует маршрут Мадрид-Толедо: 108 тысяч человек каждый день и Барселона-Жирона — 99 тысяч человек. Самый большой пассажиропоток внутри Королевства принимает на себя скоростная железная дорога.Испания обладает самой развитой в Европе системой высокоскоростных магистралей (ВСМ). Расходы бюджета на их строительство и поддержание достигают 4 млрд евро в год. За последние 30 лет ВСМ связали населенные пункты страны таким образом, что две трети испанцев живут в непосредственной близости к их станциям. О степени загруженности ВСМ говорят цифры: к примеру, Мадрид –Барселона – это около 10 млн пассажиров в год.