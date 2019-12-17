Airbnb в Барселоне не досчитается тысячи квартир

Ни для кого не секрет, что в Испании суровое отношение ко всем, кто уклоняется от уплаты налогов.В этот раз наступлению подверглись арендодатели сайта Airbnb, услугами которого пользуются миллионы арендаторов по всему миру. Он создает серьезную конкуренцию действующим отелям, предлагая краткосрочную аренду по вполне доступным большинству туристов расценкам.Согласно решению суда Каталонии, более двенадцати тысяч квартир, размещенный на сайте, должны быть сняты с рекламы. Причина – их собственники не получили специальный туристический регистрационный номер, без которого аренда не является правомерной, поскольку собственники не платят налоги за нее. Причем, свыше шести тысяч объявлений содержали фиктивные номера. Большая часть нарушителей – из Барселоны.Американская компания, владелец Airbnb, подала апелляцию, в которой судом было отказано.Скажутся ли неприятности компании на уже оформленных заявках сайта Airbnb – руководством не сообщается.