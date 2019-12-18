Дома из контейнеров в Барселоне

Власти каталонской Барселоны вновь удивили своей находчивостью.Они приступили к строительству временных социальных домов на пустующих участках с использованием морских контейнеров. Себестоимость и сроки строительства, как уверяют власти, более чем приемлемые – за полтора года типовой объект ценой чуть меньше миллиона евро. В доме может находится десять – двенадцать квартир, площадью от 30 до 60 метров.Один из таких контейнерных домов уже сдается в эксплуатацию на улице Nou de Sant Francesc, неподалеку от хорошо известной туристов и одной из самых престижных улиц города Rambla.Подобный шаг продиктован, скорей всего, ожидающимся массовым изгнанием незаконных жильцов (окупасов) из занимаемого ими жилья, в соответствии с новым принятым законом, защищающим права собственников.Власти уверяют в комфортности предлагаемых бездомным апартаментов. Срок проживания в них составит до пяти лет, пока окупасы не купят собственное жилье. Само это условие уже ставит под сомнение весь проект, поскольку стоимость жилья в Каталонии, а тем более в Барселоне не по карману даже среднему классу.