Власти Барселоны продолжают наступление на арендодателей

Муниципалитет столицы Каталонии не намерен просто ограничиться борьбой с уклонистами от уплаты налогов с дачи жилья туристам.Недавно он через суд добился от одного из крупнейших сервисов Airbnb снять с рекламы более десяти тысяч объектов, не имевших регистрационного номера или использовавших фиктивные.Следующим шагом стало ужесточение контроля за соблюдением требования об ограничении числа размещаемых в жилом помещении туристов. Причина – забота о гигиенических нормативах самих путешественников, а также, что немаловажно – покой соседей, живущих вблизи таких гостиниц.Итак, в доме (или отдельной квартире) не могут одновременно размещаться более четырех человек – гласит вердикт властей Барселоны. При этом, обязательно, чтобы апартаменты были меблированы, то есть соблюдались элементарные требования к комфорту. В противном случае, правительство Барселоны готово к применению суровых наказаний к нарушителям. Все это – в рамках уже действующего распоряжения о регулировании туризма.«Мы должны извращение, которое включает в себя превращение домов в незаконные пансионы, которые работают «в серую», вызывают дискомфорт у горожан, не платят налоги или туристические сборы, а сотрудники не нанимаются на основании законного договора», — сказано в официальном заявлении муниципалитета. Власти требуют «нулевой терпимости» в борьбе с нарушением закона.