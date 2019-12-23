Вырос спрос на коммерческую аренду в Барселоне

Вопреки всем пессимистичным прогнозам, каталонская столица уверенно набирает обороты в сфере аренды коммерческой недвижимости.Уходящий 2019 год ознаменовался новым историческим рекордом: компании вложили 1,7 млрд евро в строительство офисных центров. Это немногим меньше, чем разместили инвесторы в Мадриде — 2,5 млрд евро, а ведь испанская столица – мировой лидер по числу размещенных офисов.Среди основных причин барселонского чуда эксперты называют выгодные налоговые преференции для стартапов, что привлекает сюда IT – компании, технологические предприятия, большая часть которых – иностранные. Так, из общего числа арендаторов коммерческой недвижимости – 60% составляют фирмы с заграничным капиталом.Барселона поощряет иностранных инвесторов, и они отвечают взаимностью: ранее от всеиспанских показателей 70% капиталов размещались в Мадриде, а в 2019 году – 65% ушло в каталонскую столицу.Таким образом, политическая нестабильность Каталонии не снизила интерес иностранцев к ней, которые активно скупают нежилую недвижимость там: 75% от всех покупателей – заграничные компании. Например, Grupo Emperador выкупил небоскреб на улице Diagonal за 147 млн евро, Aberdeen — высотку Auditori за 98 млн евро, KanAm Grund — восемь зданий, принадлежавших правительству Каталонии, за 100 млн евро, Amundi — здание на улице Sancho de Ávila за 56 млн евро.Специалисты отмечают приток в город мировых операторов «коворкинга» (коллективных офисов). Так, к примеру, были арендованы площади для Barcelona Loom, для итальянского Talent Garden, для французского Wojo, Firstworkplaces арендовал 5500 м кв для BNP Paribas Real Estate, CustomSuits и El Corte Inglés арендовали площади для управления своей коворкинг- сетью.Таким образом, спрос на недвижимость значительно превышает предложение, что и создает положительную динамику в привлечении иностранных инвестиций в Барселону.