Ураганы стали причиной роста цен на рыбу

Череда все еще не стихающих ураганов, обрушившихся на Испанию, добавили забот для рыболовецких компаний – они вынужденно сократили выход судов в океан и, соответственно, объемы своей продукции для рынка.Уже на одном из крупнейших продовольственных рынков Мадрида Mercamadrid за последние десять дней килограмм свежих креветок подорожал на 4 евро — до 44,29 евро за килограмм), мерлуза — на 4 евро (до 12,13 евро за килограмм). В Барселоне на рынке Mercabarna морской лещ подорожал за три дня на 5 евро — до 50 евро за килограмм.Но и это далеко не предел – предупреждают в Федерации ритейлеров рыбной продукции (Fedepesca). Пик роста цен, по мнению издания 20Minutos, придется на последние дни перед Новым годом. Но это не скажется на самых популярных сардинах, морском окуне, консервах и замороженных продуктах.