НЕДВИЖИМОСТЬ КОСТА - ДЕЛЬ - СОЛЬ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?

Вопрос о приобретении недвижимости встает перед нами чаще всего, когда задумываемся о собственном доме, либо хотим сделать выгодное вложение. И вот мы уже тонем в заманчивых предложениях с яркими картинками, география которых — весь мир. Как сделать правильный выбор, не ошибиться, не пожалеть потом и не потерять свои инвестиции?Профессионалы всегда советуют начинать с определения места. Оно напрямую зависит от цели покупки объекта. Если речь идет о вложении с целью получения прибыли – в форме ежегодного прироста стоимости или сдачи в аренду, то выбор следует останавливать в местах компактного проживания работающего местного населения или на курортах с развитой инфраструктурой. Если — для комфортного семейного проживания, то – в тихом пригороде. Немаловажный фактор современности – безопасность и стабильность политического строя: вряд ли разумным будет выбор в африканских или азиатских, островных государствах, с богатой историей военных переворотов.Складывая все «если», многие наши соотечественники останавливают свой выбор на Испании. Но это европейское королевство разделено на провинции, которые довольно сильно отличаются между собой не только природными ландшафтами, температурой – но и менталитетом населения, политикой правительства – в каждой области оно свое, с достаточно широкими полномочиями. Потому в фавориты выходит южная часть страны, провинция Андалусия, где и дружелюбные местные, и ориентированная на иностранцев политика, и главное – развитая туристическая инфраструктура побережья Атлантического океана и Средиземного моря.В связи с тем, что побережье имеет разную ширину – там, где его ограничивают горы, то и населенные пункты — то вплотную прижаты к воде, то разбросаны по горному серпантину. Чем ближе к берегу – тем мягче климат, нет изнуряющей тропической летней жары. Именно поэтому наибольшей туристической популярностью пользуется средиземноморская часть, называемая «Солнечный берег» — Коста — дель — Соль.Именно эту область давно облюбовали европейцы – в некоторых городках число постоянно проживающих иностранцев превышает число коренного населения. Это и понятно – демократичная обстановка, живописная природа, летние двадцать семь градусов сменяются зимними двадцатью: купальный сезон не прекращается круглый год. Преимущественно здесь живут люди пенсионного возраста, имеющие стабильный доход с родины. Особенной любовью к этим местам славятся выходцы из стран Северной Европы и Великобритании. Они привыкли к качественной и комфортной жизни, потому нет нужды доказывать все плюсы этого места.Европейцы отдают предпочтение небольшим виллам и просторным апартаментам с большими террасами, окна которых выходят на море или на изумрудные гольф – поля (недаром Марбелью называют европейской гольф-столицей). Средний период владения составляет от десяти до двадцати лет. Как правило, когда возраст уже не позволяет совершать регулярные вояжи на родину – они без сожаления выставляют свою недвижимость с полной обстановкой на продажу – и она тут же покупается их согражданами. Средняя стоимость жилых объектов колеблется от 400 тысяч до 800 тысяч евро. Речь идет о небольших городках побережья, с численностью населения до 10 тысяч человек. Плюсом являются развитая инфраструктура (торговые центры, рестораны, медицинские клиники) и неторопливый уклад жизни.Среди состоятельных выходцев из стран бывшего СССР, а также арабских стран спросом пользуются объекты в городе Марбелья и его пригороде. Стоимость небольших апартаментов (до пятидесяти квадратных метров) даже не на второй линии побережья, как правило, начинается от 450 тысяч евро и максимумом не ограничена. В пятнадцати километрах от нее вполне можно приобрести виллу площадью в 250 квадратных метров за полтора – два миллиона евро. Чем ближе к городу – тем выше цена. Не случайно, часть пригорода, примыкающую к это настоящей жемчужине Испании, местные назвали «Золотая миля». Развитая инфраструктура, миллионы туристов в год (и, увы, сопутствующая этому повышенная криминогенная обстановка), не затихающая даже ночью жизнь — придутся по вкусу любителям активного время провождения и светского общения. Среди местной богемы – политики, миллиардеры и даже короли. Причальная линия для яхт Пуэрто – Банус, располагающаяся недалеко от Марбельи, входит в лидеры самых фешенебельных мест на планете.Выходцам из Центральной и Восточной Европы, работающим мигрантам из России и Белоруссии больше по душе пригород Малаги – промышленного города – порта со своим университетом и метро. Фэнхиролла и Михас – небольшие городки неподалеку имеют отличную транспортную связь с Марбельей и Малагой – автобусы, поезда, скоростные автомобильные трассы. Здесь преимущественно располагаются апартаменты эконом класса, небольшой площадью, стоимость которых стартует от 75 тысяч евро.Описанное применимо к объектам вторичной продажи. Однако на побережье идет активное строительство. Застройщики тесно сотрудничают с банками и различными инвестиционными структурами, благодаря чему могут сформировать для потенциальных клиентов большой диапазон «пакетных» предложений, включая льготные визы для проживания в стране по праву владения недвижимостью.Все без исключения населенные пункты востребованы для краткосрочной и долгосрочной круглогодичной аренды. Размеры ежемесячной арендной платы зависят от срока сдачи и времени года. В межсезонье проживание в однокомнатной студии при годовом контракте в среднем стоит от 250 евро за месяц в дальнем пригороде и доходит до 450 евро в летний период. При посуточной сдаче – от 100 евро в сутки в летние месяцы. Наем виллы в аналогичном населенном пункте — от 1000 евро в месяц при долгосрочном проживании, от 350 евро – в сутки при краткосрочном. Сдача недвижимости сопряжена с рядом бюрократических процедур, связанных с налогообложением, которые обычно берут на себя агентства недвижимости, выполняющие агентские функции (поиск арендаторов и обеспечение исполнения ими обязательств) на основании договоров с собственниками.Таким образом, эта часть Испании представляет собой широкий выбор для воплощения как скромных, так и самых смелых желаний, связанных с приобретением жилой недвижимости для комфортного проживания и выгодного, безопасного инвестирования.Ольга Довгань.