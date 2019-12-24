Испанская инспекция по труду: наступление на autónomo

В период кризиса многие компании стали искать лазейки в законе, как сэкономить на социальных отчислениях с зарплат своих сотрудников.Одним из распространенных трюков стало навязывание работнику вместо трудовых отношений – отношений предпринимательских, мол, он не работает в штате, а оказывает услуги. При таком подходе несчастный вынужден вести собственную бухгалтерию и уменьшать свой заработок в счет того, что сам платит взносы в фонды, теряет львиную долю социальных прав.Статус индивидуального предпринимателя (autónomo) в фактических трудовых отношениях крайне невыгоден работнику. Распознать кто есть кто для специалистов трудовой инспекции не составляет труда. И здесь много показателей: предприниматель работает по своему графику и на своей территории, не подчиняется трудовому распорядку работодателя и т.д.Вот и майорское отделение Glovo, специализирующееся на доставках малогабаритных грузов курьерами на велосипедах «попалось». Только на это острове в штате находится 361 работник, каждый из которых был принужден к отношениям в качестве autónomo. Признав отношения трудовыми, инспекция обязала компанию доплатить почти четыреста тысяч евро в фонды. И приступила к проверке подразделений в Барселоне, Мадриде, Сарагосе, Валенсии и Гранаде. Общая сумма недостачи по испанским отделениям Glovo составила 12 млн евро.