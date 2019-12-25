Подарок от работодателя: не право – а обязанность!
Знаете ли вы, что испанские работники имеют законное право на праздничную корзину с угощением?
Обычно такая корзина включает в себя вино, оливковое масло, вяленое мясо, консервированные деликатесы и сладости, например, туррон или польворон. Такой подарок получают работники многих предприятий в Испании. Интересно, что такой набор, или, как его называют испанцы, «cesta», даже фигурирует в некоторых уставных документах компаний — работодатель официально обязуется обеспечить рождественскими угощениями всех своих сотрудников.
Вооружившись этой информацией, служащие испанской компании «Fujitsu Technology Spain» на днях добились в испанском Верховном суде признания того, что такой подарок — это не акт великодушия работодателя, а абсолютно законная поощрительная мера, которая должна применяться ко всем сотрудникам предприятия.
В постановлении, обнародованном 23 декабря, Верховный суд Испании заявил, что компания «Fujitsu Technology Spain» была неправа, отказавшись вручать такие рождественские корзины в 2013 году, когда страна переживала тяжелый экономический кризис. Такое решение компании, как считает суд, могло иметь единоразовый характер, однако компания в течение всех последних лет даже не собиралась возвращаться к этой традиции.
По мнению суда, это дает работникам все основания добиваться возвращения такой формы поощрения на предприятие и считать ее своим «приобретенным правом». «Рождественский подарок стал своего рода выгодным условием трудового договора, которое нельзя считать просто актом великодушия со стороны компании», — поделился представитель Верховного суда Испании.
Известно, что компания «Fujitsu Technology Spain», основанная в 1973 году, ежегодно дарила своим сотрудникам такие корзины, однако в 2013 году эта мера поощрения была отменена. Суд обязал компанию предоставить дополнительную компенсацию своим работникам в этом году, а это означает, что в этом году сотрудники могут рассчитывать на двойную корзину с угощениями. Интересно, что уже в четвертый раз за год Верховный суд Испании постановил, что праздничная корзина является обязательным условием трудового договора для некоторых компаний (по материалам espanarusa.com).
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