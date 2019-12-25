Подарок от работодателя: не право – а обязанность!

Знаете ли вы, что испанские работники имеют законное право на праздничную корзину с угощением?Обычно такая корзина включает в себя вино, оливковое масло, вяленое мясо, консервированные деликатесы и сладости, например, туррон или польворон. Такой подарок получают работники многих предприятий в Испании. Интересно, что такой набор, или, как его называют испанцы, «cesta», даже фигурирует в некоторых уставных документах компаний — работодатель официально обязуется обеспечить рождественскими угощениями всех своих сотрудников.Вооружившись этой информацией, служащие испанской компании «Fujitsu Technology Spain» на днях добились в испанском Верховном суде признания того, что такой подарок — это не акт великодушия работодателя, а абсолютно законная поощрительная мера, которая должна применяться ко всем сотрудникам предприятия.В постановлении, обнародованном 23 декабря, Верховный суд Испании заявил, что компания «Fujitsu Technology Spain» была неправа, отказавшись вручать такие рождественские корзины в 2013 году, когда страна переживала тяжелый экономический кризис. Такое решение компании, как считает суд, могло иметь единоразовый характер, однако компания в течение всех последних лет даже не собиралась возвращаться к этой традиции.По мнению суда, это дает работникам все основания добиваться возвращения такой формы поощрения на предприятие и считать ее своим «приобретенным правом». «Рождественский подарок стал своего рода выгодным условием трудового договора, которое нельзя считать просто актом великодушия со стороны компании», — поделился представитель Верховного суда Испании.Известно, что компания «Fujitsu Technology Spain», основанная в 1973 году, ежегодно дарила своим сотрудникам такие корзины, однако в 2013 году эта мера поощрения была отменена. Суд обязал компанию предоставить дополнительную компенсацию своим работникам в этом году, а это означает, что в этом году сотрудники могут рассчитывать на двойную корзину с угощениями. Интересно, что уже в четвертый раз за год Верховный суд Испании постановил, что праздничная корзина является обязательным условием трудового договора для некоторых компаний (по материалам espanarusa.com).