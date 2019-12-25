Инвестиции в Канары продолжают расти

Бизнес-инвестиции в сектор туризма Канарских островов выросли в 2018 году по сравнению с 2017 годом, на 1100 миллионов евро, то есть на 8,1%, что представляет собой самый большой рост с 2014 года.Такие данные указаны в докладе «Impactur Canarias» за 2018 год, представленном 21 декабря на острове Гран-Канария отельным лобби Exceltur и правительством Канарских островов.Чуть более половины этих инвестиций было направлено на модернизацию оборудования и оборудования жилищного фонда, а остальная часть капитала из этих 1100 миллионов евро была получена компаниями, занимающимися восстановлением, транспортировкой и прокатом автомобилей.Подобное увеличение инвестиций в сектор случилось в тот год, когда архипелаг потерял около полумиллиона посетителей в результате открытия таких конкурентов, как Турция и Египет, что подтверждает уверенность бизнеса в канарской туристической отрасли (по материалам iestafeta.com).