Испанские виноделы теряют Великобританию и США

Наступающий 2020 год вряд ли принесет подарки для испанских виноделов.Вместо этого их ждет очень непростой период: наработанные десятками лет мощности для поставок продукции в Англию и США должны быть полностью свернуты. Причина – начало реализаций санкций ЕС по брекситу в отношении Великобритании и ограничения на поставку испанских товаров со стороны США. Речь идет о потерях в сотни миллионов евро.Дело в том, что Королевство оказалось одной из четырех стран, которых коснулись новые санкции, введенные США на европейские товары, в частности на вино, в ответ на действия Евросоюза в деле компании Airbus*.Чем опасен брексит, объясняет Альберто Сальдон из компании «Самора», которой принадлежит предприятие «Рамон Бильбао» в одном из главных винодельческих центров страны регионе Риоха: «Потеря ЕС британского рынка может нанести большой урон сельско-хозяйственному сектору Испании, в первую очередь нашей винодельческой промышленности, поскольку на экспорт будут введены пошлины и тарифы».Адольфо Гателл из компании Guia Peñin считает: «Есть существенная разница между потерями от «брексита» и от американских санкций. «Брексит» касается всех европейских вин – французских, итальянских, немецких, наших основных конкурентов в мире в плане качества и количества производимого продукта. Санкции же США касаются только тех стран, которые участвуют в проекте Airbus, так как это ответная мера на экономическую мощь ЕС. Поэтому санкции не коснутся некоторых наших конкурентов – Португалии, Италии, Греции, Австрии и других стран, которые не участвуют в проекте Airbus».Потеря рынка США довольна болезненная для Королевства: в 2018 году Испания экспортировала в США 90 млн литров вина на общую сумму 325 млн евро.Столкнувшись с таким экономическим сценарием, испанские виноделы ищут решение проблемы на других рынках. Большие надежды они возлагают на Азию, в особенности на такие страны как Китай и Южная Корея.По данным Испанской организации по исследованию рынка вин (OEMV), в 2018 году Испания экспортировала в Китай 81 млн литров вина на сумму 156 млн евро (по материалам euronews).*Для справки: Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивал, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года Апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США. Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Вместе с тем она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на 10,56 млрд долларов.