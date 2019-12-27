Пенсии испанцам не повысят

Испанское правительство приняло решение о заморозке повышения пенсий и зарплат.Решение будет действовать до утверждения постоянного кабинета министров. Об этом сообщила официальный представитель правительства, исполняющая обязанности министра образования Исабель Селаа: «Пересмотр пенсий будет проведен, когда будет создано новое правительство», — заявила она.Ожидается, что рост пенсий составит 0,9 процента — в соответствии с уровнем повышения индекса потребительских цен в уходящем году.Селаа пояснила, что заморозка зарплат и пенсий связана с «необходимостью обеспечения правовой определенности», так как текущее правительство не имеет статуса постоянного.