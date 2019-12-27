Booking уличили в обмане

Сервис Booking.com, предлагающих несколько сот тысяч объектов туристического размещения в Испании, в течение шести месяцев обязан внедрить ряд изменений, которые позволят пользователям получать исключительно правдивую информацию о наличии номеров в отелях, стоимости размещения и предлагаемых скидках.Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, нововведения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачную онлайн-среду для потребителей.В частности, Booking.com обязали уточнять, когда информация «остался только один доступный номер!» относится только к предложениям, доступным на конкретной онлайн-платформе. Также сервису запретили делать заявления о том, что цена акционная и данное предложение ограничено по времени, если на самом деле эта цена стандартна и действует всегда.Теперь Booking.com должен указывать, если топовые позиции апартаментов или отелей в поисковой выдаче проплачены. Информация о том, кто предлагает жилье в аренду – частное лицо или компания, сколько потребитель должен заплатить за размещение вместе со сборами и налогами, также будет открытой.В Еврокомиссии уточнили, что продолжат мониторить все онлайн-платформы, которые относятся к туристической сфере, чтобы исключить любые манипуляции с их стороны (по материалам welcometimes.ru).