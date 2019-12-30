Барселонцы начнут платить налог за мусор

Уже известная своими активными действиями по пополнению казны города мэр Барселоны Ада Колау готовит следующее наступление на жителей каталонской столицы.С 2020 года запланировано распространение обязанности по уплате налога на утилизацию мусора на физических лиц – сейчас его платят только предприниматели и юридические лица.Ставка налога варьируется от 2,25 до 4,25 евро в месяц с единицы жилого объекта. Малоимущие будут освобождены от такой повинности. Несмотря на скромную ставку, ожидается доход в бюджет города не менее 20 млн евро уже в наступающем году, а в 2021 –до 40 млн евро.Напомним, что мэр пришла к власти с лозунгами прекратить практику лишения жилищ семей, задолжавших из-за кризиса, использовать пустующие квартиры в качестве социального жилья, инвестировать за 2 года 120 миллионов евро в 12 беднейших районов города, потратить 200 млн евро на создание новой энергетической модели, снизить цены на воду, газ и электричество, ввести минимальное пособие в 600 евро для наименее обеспеченных жителей города, построить 30 новых детских садов за 4 года и ввести месячный проездной билет на все виды городского транспорта. Газета «The Guardian» назвала её «самым радикальным мэром мира».