Барселонцы начнут платить налог за мусор
Уже известная своими активными действиями по пополнению казны города мэр Барселоны Ада Колау готовит следующее наступление на жителей каталонской столицы.
С 2020 года запланировано распространение обязанности по уплате налога на утилизацию мусора на физических лиц – сейчас его платят только предприниматели и юридические лица.
Ставка налога варьируется от 2,25 до 4,25 евро в месяц с единицы жилого объекта. Малоимущие будут освобождены от такой повинности. Несмотря на скромную ставку, ожидается доход в бюджет города не менее 20 млн евро уже в наступающем году, а в 2021 –до 40 млн евро.
Напомним, что мэр пришла к власти с лозунгами прекратить практику лишения жилищ семей, задолжавших из-за кризиса, использовать пустующие квартиры в качестве социального жилья, инвестировать за 2 года 120 миллионов евро в 12 беднейших районов города, потратить 200 млн евро на создание новой энергетической модели, снизить цены на воду, газ и электричество, ввести минимальное пособие в 600 евро для наименее обеспеченных жителей города, построить 30 новых детских садов за 4 года и ввести месячный проездной билет на все виды городского транспорта. Газета «The Guardian» назвала её «самым радикальным мэром мира».
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