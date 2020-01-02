Кастельон: еда не должна быть в мусорках

В Испании, 34 ресторана города Кастельон объявили войну пищевым отходам и раздают гостям специальные перерабатываемые контейнеры, чтобы они могли забрать домой то, что осталось на тарелке.Так они присоединились к акции Comentalízate, второй год реализуемую местным Городским советом с целью свести к минимуму массовые отходы качественной еды, что очень актуально во время праздников.Мэрия города подсчитала, что среднестатистический ресторан небольшого Кастельона отправляет в год в мусорку около 3000 евро, а ежедневно в контейнеры только этого муниципалитета отправляется до 40 тонн пищевых продуктов.Инициатива распространяется при участии компании FoodRation4all, занимающейся социально-экономическими исследованиями и разработками в области потребления, а также социальной организацией Manos Unidas.Так, сотрудники FoodRation4all уже развезли в рестораны города более 10 000 комплектов, состоящих из контейнера из перерабатываемого картона, бумажного пакета и ленты с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию.Идея не новая для Европы. Но для Испании – это впервые. В стране ежедневно тонны еды оказываются в мусорных контейнерах. А в этом небольшом испанском городке уже 28 ресторанов присоединились к акции. Они смогли в течение первых пяти месяцев втрое сократить объемы выбрасываемых продуктов.