Банкоматы возвращаются в деревни

В небольших населенных пунктах Испании начали появляться новые банкоматы. Это — часть программы, которая должна не допустить экономической изоляции испанской провинции.Во время финансового кризиса банки стали стремительно сокращать издержки и массово закрывать свои региональные представительства и отделения. В результате жители многих населенных пунктов оказались вообще без возможности снять наличные и совершить перевод денег. Финансовыми «изгоями» сегодня являются свыше полутора миллиона человек, проживающих в деревнях.С решением этой проблемы будут бороться с помощью банкоматов, которые уже устанавливают в небольших населенных пунктах по всей стране. Проект координируется на местном уровне. Всего в нем участвуют 4196 муниципалитетов.