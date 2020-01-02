Испанские пристрастия инвесторов

Недвижимость — самый популярный среди иностранных инвесторов сектор испанской экономики.За четыре года (с 2014 по 2018) они вложили в неё более 29 млрд евро. Это пятая часть всех иностранных инвестиций в Испании, сообщает издание ABC. В первой половине 2019 года иностранные инвестиции в недвижимость Испании составили более 1 млрд евро.На втором месте среди инвестиционных предпочтений иностранных компаний находится сектор логистики, на который пришлось 11,3% всего зарубежного капитала. Замыкают топ-3 поставки электроэнергии и газа с долей 10,2% (по материалам noticia.ru).