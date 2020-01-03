Данные Нацбанка Испании о госдолге

В статье «Испания платит ежечасно 3,5 миллиона евро процентов по госдолгу» Эдурне Мартинес из lasprovincias.es представляет давно известные, но недавно опубликованные Нацбанком Испании факты так, что они впечатляют неискушенного читателя:«Каждый житель Испании сегодня является должником на сумму 25900 евро, что на 3% больше, чем 1 января 2018 года, и его долг растет ежедневно на 2 евро.Суммарный государственный долг Испании, при том что он растёт каждый день в абсолютном денежном выражении, достигнув исторического максимума 1,21 триллиона евро (1,2 billones de euros), все же снижается, хоть и крайне медленно, если оценивать его в относительном — процентном выражении по отношению к ВВП (PIB). В 2014 было 100,6% а сейчас 96%.Ритм роста дога, на погашение процентов по которому налогоплательщики раскошеливаются ЕЖЕЧАСНО вскладчину на 3,5 миллиона евро, составляет 6,270 миллиардов евро в месяц, то есть, 209 миллионов в день, значит, 8,7 миллиона ежечасно. А год назад скорость рода была примерно в 2,5 раза меньше, 80 миллионов в день, значит, 3,3 миллиона ежечасно.И все это еще не так страшно, как в некоторых других странах. В Японии госдолг составляет 237% от ВВП, а 60% всего суммарного мирового долга государств приходится на Японию, Китай и США. Испания в этом списке на 11-м месте. В еврозоне рекордсмены по масштабу долга: Греция, Италия, Португалия».