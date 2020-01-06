Экономический горизонт Испании

Экономический горизонт для Испании остается неясным – констатирует испанское издание elEconomista.После почти года политической блокады Королевство все еще в состоянии реформистского паралича, что приводит к невозможности утверждения бюджета страны.Процедура продвижения Педро Санчеса на пост главы премьера неудачно началась 4 января в условиях такой неопределенности, которой не было со времен Переходного периода.Если его все же и утвердят, то аналитики убеждены: неизбежно формирование слабого правительства, которое должно будет пережить стадию экономического спада как внутри страны, так и вне — под влиянием международной ситуации, сопровождаемой взлетами и падениями — надвигающийся Brexit и тарифная битва между Китаем и США.