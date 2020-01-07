Подоходный налог за 2019: новые сюрпризы

С этого года при составлении ежегодной декларации о доходах налогоплательщики обязаны указывать дополнительную информацию.Речь идет о Declaración de la Renta 2019, подаваемой с мая по июнь текущего года. В ней требуется теперь раскрывать информацию о принадлежащей резиденту недвижимости, арендной плате, доходах от коммерческой и профессиональной деятельности (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas — IRPF).Примечательно, что необходимо подробно указывать цель использования недвижимости – является ли оно прямым местом жительства налогоплательщика или его бывшего супруга, несовершеннолетних детей, или не использовалось вовсе и не приносило дохода.В испанских СМИ указывается, что власти намерены разработать некие индексы определения арендной платы для каждого населенного пункта, чтобы принимать их во внимание при определении налогооблагаемой базы арендной платы. Это необходимо во избежание занижения реальной рыночной стоимости сдачи жилья.Соответственно, новелла скажется и на форме декларации, которую сейчас разрабатывает испанская налоговая служба.Изменения в первую очередь ударят по карманам собственников апартаментов в туристических зонах, поскольку приведет к ужесточению контроля и росту размера подоходного налога. Аналитики предполагают, что многие владельцы поспешат избавиться от недвижимости и выставят ее на продажу.russianspain.com