Инвестиции в отели Испании резко сократились

Итоги 2019 года повергли аналитиков турсектора Испании в уныние: инвестиции в отельный сектор сократились вдвое, по сравнению с 2018 годом – сообщает Colliers Interntional Spain.Так, в ушедшем году инвесторы вложили в гостиницы Королевства 2 млрд 518 млн евро — худший показатель за последние три года. В 2017 году инвестиции составили 3,907 млрд, а в 2018 — 4,810 млрд евро.Всего в 2019 году было куплено 99 отелей в Испании. Для сравнения: в 2018 году инвесторы приобрели 273 гостиницы.