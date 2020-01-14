Испания хочет вернуть уехавших специалистов

В Испании начата программа, цель которой – вернуть в страну молодежь с университетским образованием.Тем, кто решит вернуться в Королевство, будет оплачен переезд и авиаперелет. А некоторые регионы дополнительно предлагают оплачивать жилье в первые 2 месяца – сообщает russpain.com.Как отмечается, в кризисные годы – с 2007 по 2013 – работу потеряло порядка 900 тысяч людей с университетским образованием. Причем больше всего пострадали молодые люди до 35 лет. Так, в 2012 году количество безработных среди молодежи до 25 лет составляло 57%.Сейчас Испания – на втором месте в ЕС по уровню безработицы среди людей, получивших высшее образование. Однако испанские автономии намерены вернуть на родину молодежь с университетскими дипломами, которая эмигрировала в Европу и США в поисках работы.В результате, компании в Испании сталкиваются с серьезными проблемами при поиске специалистов, обладающих опытом работы в международных структурах и владеющих иностранными языками.Как отмечается, молодых иммигрантов побуждает вернуться на родину не столько зарплата (в деньгах они теряют), а близость семьи и привычный климат.Стоит отметить, что за пределами Испании в настоящее время проживает порядка 2,5 млн подданных Королевства. Из них 1,5 млн – в США.