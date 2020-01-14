Отопление вредит сну: утешение для бедных зимой в Испании

В Испании была опубликована статья, пропагандирующая сон при выключенном отоплении. И она спровоцировала настоящий скандал в СМИ.Издание Publico обращает внимание, что 15% населения Испании (6,8 млн человек) не могут позволить себе поддерживать в доме комфортную температуру. Дело в том, что цена на электричество в Испании на 25% дороже, чем в основных европейских странах.А это предполагает, что многие семьи не могут позволить себе отопление в течение зимних месяцев. Поэтому статья «Выключи отопление: спать в холоде — лучше», опубликованная в журнале Architectural Digest España, была принята интернет-читателями в штыки.Несмотря на то, что в статье говорилось о идеальной температуре для сна, читатели восприняли ее как одну из статей, которыми в последние годы издания стараются «подсластить бедность».«У вас нет чувства, что заметки для бедных становятся с каждым разом все злее и злее?» — задается вопросом пользователь ElNota Lebowski в Twitter. Он приводит статью в испанском издании 20minutos.es: «Что будет если съесть продукты с плесенью?» и делает вывод: «Спать без отопления лучше. Не жалуйся на энергетическую бедность».«Проведи зиму, например, в городе Хаэн без печки или отопления и потом мне расскажешь, каково это. Удачи, обнимаю», — призвал авторов статьи BebopExperience.«Как здорово быть бедным и не иметь денег даже на отопление!» — восклицает SamuAP.К примеру, в Андалусии (юг страны, побережье Атлантического океана) с декабря по март в ночные часы температура на улице редко превышает 1 градус, в домах и квартирах 10 или 15 градусов тепла. Больше всего страдают дети, беременные женщины и старики, длительное время болеющие респиратурными заболеваниями из-за постоянного переохлаждения. Средний месячный счет за электричество в этот период (даже при большой экономии на обогревателях) редко ниже 200 евро за небольшую квартиру.