Молодые испанцы не могут позволить себе снимать жилье

Совет по делам молодежи Испании провел исследования по итогам 2019 года, согласно которым молодым жителям Королевства совсем не просто жить отдельно от родителей: аренда съедает до 94% их дохода.Примечательно, что за последние 11 рост расходов на жилье достиг колоссального значения – с 26% в 2008 году. Причина – рост цен на недвижимость.За основу текущих расходов взята минимальная зарплата в 932 евро в месяц, которую получают работники в возрасте от 16 до 29 лет. Основные ставки аренды взяты с сайта Idealista: по стране 80 кв метров в месяц можно арендовать за 880 евро.Выходом из ситуации является аренда комнаты, когда квартиру снимают сразу несколько человек.Ипотека для большей части молодых испанцев недоступна, поскольку условия банков для ее получения для подавляющего их числа недоступны.Казалось бы, серьезная проблема на пути становления личности – но так бы сказали в Германии или Франции. В Испании же ссылаются на семейный уклад и нежелание молодых людей отрываться от очага родителей.