В Испании выросли зарплаты

Совет министров Испании одобрил 21 января повышение зарплат для чиновников на 2%, что затронет 2,5 млн государственных служащих. Но и у рядовых испанцев есть повод для радости.Вопрос о повышении зарплат чиновников был поднят еще в прошлом году, однако правительство социалиста Педро Санчеса в тот момент находилось в статусе исполняющего обязанности. В результате он предпочел дождаться формирования кабмина Испании, чтобы одобрить данную инициативу. Этот шаг является второй важной экономической мерой нового коалиционного правительства после того, как было решено повысить на 0,9% пенсии в стране.Но большую радость у населения вызвало другое сообщение — о повышении общей минимальной ставки оплаты труда до 950 евро, т.е. на 5,5%.Соответствующее решение приняли власти 22 января совместно с профсоюзами и объединением предпринимателей. Повышение будет произведено задним числом, с 1 января текущего года.Напомним, что в 2019 году данный показатель был увеличен на 22%, с 736 до 900 евро.Кроме того, Испания намерена установить МРОТ в размере 60% от средней зарплаты, который может составить около 1,2 тысяч евро в соответствии с рекомендациями Европейской социальной хартии.