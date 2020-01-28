Безработица в Испании – катастрофа или образ жизни?

Любой, приехавший в Испанию не для тихой старости с чемоданами денег, знает – в стране высокий уровень безработицы. И всего несколько лет назад она достигла своего исторического максимума. Но на горизонте начинающегося года Национальный институт статистики явил оптимистичные цифры: в 2019 людей без работы стало меньше на целых 3,4 процента, то есть, в масштабе страны – чуть больше 110 тысяч человек обрели рабочее место.Прежде чем сокрушаться о тяжелой доле оставшихся 3 191 900 невостребованных трудящихся, попробуем разобраться с общей картиной занятости в Королевстве.Общеизвестный факт, что безработица в Испании является традиционно одной из самых острых проблем экономики страны. Некоторые эмоционально не выдержанные социологи называют ее даже экстремальной.Самые многочисленные ряды безработных состоят из молодежи. И география имеет свою особенность: на юге страны работающих значительно меньше, чем на севере.Те же невыдержанные в комментариях специалисты ставят значимость борьбы с безработицей выше, чем с терроризмом. И это уже повод воспринимать происходящее со всей серьезностью.Итак, несколько цифр: никогда число незанятой молодежи не снижалось – только повышалось (за всю историю соцнаблюдений), и причина банальна – в большинстве своем, они — просто необразованные и неквалифицированные. Представляете, почти два миллиона трудоспособного возраста люди не имеют никакой подготовки.К слоняющимся без дела юношам традиционно статистика прибавляет женщин – они в Испании вообще не стремятся работать. Многие могут представить образ домашней «мамаситы», окруженной детьми и хозяйством. Как бы не так: последние 25 лет Испания занимает самую нижнюю строчку в рейтинге рождаемости в Европе, а та, что и есть – так 92 % детей – из семей мигрантов. Женщины не желают ни учиться, ни работать – без крайней на то нужды: она обычно бывает, когда нет мужа – а в Испании нет проблемы найти мужа: трудней найти жену – потому, к слову, испанцы с большой охотой берут замуж непритязательных трудолюбивых невест из стран третьего мира.Итог, от всего многомиллионного населения Королевства потенциально готовыми к труду являются не более 37%. Для сравнения в России – 53%, в США – 66%. И из этих немногочисленных местных пролетариев – почти 2 млн с начальным образованием из трехмиллионной армии безработных.Однако экономисты обращают внимание на латентные факты имеющейся ситуации на рынке труда. В частности, они утверждают, что часть рабсилы на самом деле трудоустроена в теневом секторе экономики (как черной, так и серой), но при этом регистрируется на биржах труда как безработные. Зачем? — для того, чтобы получать пособия по безработицы как приятный бонус к зарплате.Этому способствует тот факт, что в стране распространена надомная работа – как уборщиц, так и работников на фермах и в частных хозяйствах (особенно на юге).Еще одной причиной, способствующей сохранению высокого уровня незанятости населения, называют наличие системы подмены постоянной работы временными контрактами (на срок не более 2 лет) – выгодными исключительно для работодателей.Нанятых по временному контракту непременно увольняют и нанимают новых. Делается это потому, что после двухлетнего стажа работодатель обязан предоставить работнику так называемый постоянный контракт с полным соцпакетом. После получения постоянного контракта работника очень трудно уволить. Если же увольнение происходит, работодатель обязан выплатить значительные суммы за каждый проработанный год.Исходя из вышеприведенного, борьба действующей власти с сохраняющейся катастрофической безработицей представляется очень хлопотным и бесперспективным занятием.Недаром местные министры уже начали поговаривать, что стоит по-новому посмотреть на мигрантов, ибо среди них и квалифицированные, и трудолюбивые – они –то и поддержат налоговую систему (в стране завидная продолжительность жизни, то есть стариков с каждым годом все больше, как и размер их пенсий). Но вот беда – условий для их трудовой интеграции нет – больше барьеров. Зачем? Чтобы отдать приоритет своей трехмиллионной армии поглощающих соцпособий недоученных сограждан.специально дляОльга Довгань