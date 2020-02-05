Провальный январь в Испании: работодатели уволили почти 250 тысяч человек

Министерство труда и социального обеспечения связывает негативную динамику с завершением рождественских каникул и, следовательно, с окончанием многих временных контрактов в сфере туризма и торговли.И хотя подобные январские «провалы» рынка труда — обычное для Испании дело последние 25 лет, но нынешние показатели худшие с 2014 года.По сравнению с декабрем 2019 года, число официально зарегистрированных в национальных центрах занятости увеличилось на 2,8% и в целом составило 3,25 млн человек.По количеству безработных Испания занимает в Евросоюзе второе место после Греции – сообщает euronews.