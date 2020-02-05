Бездомная испанская молодежь

Испания перестала быть страной собственников жилья, так как молодежь из среднего класса уже не может позволить себе покупку жилья, сообщает El Confidencial.Издание отмечает, что с 1960 по 2000 годы количество жилья в собственности увеличилось с 51,9% до 82,2% соответственно. Однако с начала 21 века тенденция изменилась. Об этом говорит «Исследование о перспективах рынка жилья в Испании», опубликованное на прошлой неделе.Рынок аренды жилья не перестает увеличиваться в последние десятилетия. В 2005 году сдавалось только 9,5% жилья в Испании, в 2011- 15,3%, а в 2018 этот показатель достиг 16,8%. В целом с 2014 по 2018 год появилось 390 единиц нового жилья в аренду, в том время как количество жилья в собственности, взятого в некоммерческую, безвозмездную аренду, уменьшилось – цитирует испанское издание rossaprimavera.ru.Представление о том, что Испания — страна владельцев жилья ушло в историю, считает Хесус Леаль, преподаватель кафедры Городской социологии Университета Комплутенсе в Мадриде. Для сравнения, в 2008 году 77,1% жилья в Испании находилось в собственности, в Германии этот показатель равнялся 51,4% — самый низкий показатель в Европе, в Румынии — 96,8%, самый высокий процент собственников жилья в Европе.По мнению Леаля, развитию рынка аренды жилья способствовал приезд молодых эмигрантов, которые не могли позволить себе купить квартиру, а также принятие в 2013 году закона о содействии развитию рынка жилья.Эксперт по коммерческой урбанистике Хосе Мария Эскиага указала, что Испания не всегда была страной собственников жилья. В течение XIX и XX века жилье в основном снимали. В Мадриде и Барселоне были доходные дома, где квартиры сдавались внаем. В настоящее время, большая часть зон, где жилье сдается в аренду, по факту, «те же самые, которые сдавались в начале XX века».«Рынок аренды жилья набирает популярность из-за невозможности для молодежи из среднего и даже верхне-среднего класса купить себе жилье, поскольку им недоступен кредит», — заявила Эскиага.«Весь средний класс был вынужден быстро спуститься на одну ступеньку вниз: вся молодежь среднего класса находится сейчас в той же ситуации, в которой раньше находился рабочий класс», — подчеркнула урбанист.Дело усугубляется тем, что в Испании строится очень мало социального жилья. Доля социального жилья в Испании составляет 2%. Для сравнения, в Германии и Италии 4%, во Франции и Великобритании — 17%, в Нидерландах — около 30%.Отметим, ранее испанские СМИ сообщали об оправдании девушки, которая самовольно заняла квартиру своей бабушки, находившейся в доме престарелых, поскольку ей просто было негде жить.